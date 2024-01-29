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19:08, 29 января 2024Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

Глава Херсонской ГВА Мрочко заявил о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gobierno Regional Ucraniano de Jersón / АР

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне произошли взрывы. Об этом заявил назначенный Киевом глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

По его словам, взрывы слышны в прибрежных районах города. Мрочко призвал жителей проследовать в более безопасные места. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной ВСУ части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, предупредительные сигналы действуют в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

29 января глава Херсонской ГВА также сообщал о взрывах в населенном пункте. Ранее взрывы раздались в Полтавской области Украины. Перед появлением сообщений о взрывах местные власти объявили воздушную тревогу.

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      Кристина Есикова
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