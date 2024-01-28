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21:30, 28 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Полтавской области

Украинское издание «Общественное» сообщило о звуках взрывов в Полтавской области

Фото: Pixabay

В Полтавской области Украины, где ранее была объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Полтаве звучат взрывы», — сказано в сообщении.

Также, по данным издания, взрывы были погремели в Кременчугском районе области.

Ранее стало известно, что российские военные используют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) модифицированный корабельный бомбомет РБУ-6000, предназначенный для уничтожения подлодок и торпед. Бойцы рассказали, что установили корабельное орудие на грузовик «Урал». Кроме того, они также модернизировали и боеприпасы, добавив в них взрывчатые вещества и поражающие элементы.

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      Марина Совина
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