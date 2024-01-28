Российские военные рассказали о наводящем ужас на ВСУ оружии

Российские военные используют против ВСУ модифицированный корабельный бомбомет

Российские военные используют против Вооруженных сил Украины (ВСУ) модифицированный корабельный бомбомет РБУ-6000, предназначенный для уничтожения подлодок и торпед. О наводящем ужас на бойцов ВСУ оружии рассказали артиллеристы добровольческого штурмового корпуса «Север-V» Южной группировки войск, передают РИА Новости.

Бойцы рассказали, что установили корабельное орудие на грузовик «Урал». Кроме того, они также модернизировали и боеприпасы, добавив в них взрывчатые вещества и поражающие элементы.

«Идея пришла спонтанно, предложили поставить РБУ (на «Урал», – прим. «Ленты.ру»), поработать не на море, а на земле. Почему бы и нет? Эффективно, мощно, для противника страшно…Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ», — пояснил один из военнослужащих.

Ранее украинские военные сообщили, что российские войска используют для ракетных ударов снаряды с тепловыми ловушками. По их словам, подобное новшество заметно усложняет использование американских зенитно-ракетных комплексов Stinger.