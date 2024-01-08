На Украине рассказали о новой тактике российских военных для ракетных ударов

Оператор FIM-92 Stinger Роман: у России новая тактика для ракетных ударов

Российские военные применяют новую тактику для ракетных ударов. Об этом в интервью TV5 Monde заявил украинский оператор персонального зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) FIM-92 Stinger Роман.

«Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было», — рассказал он.

По словам Романа, это новшество сильно мешает системам Stinger. Он также отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов для отражения массированных ракетных атак со стороны России.

Ранее министерство обороны России заявило об уничтожении грузового автомобиля ВСУ, подвозившего боеприпасы на линию фронта. Уточняется, что машину поразили с помощью 120-миллиметрового миномета 2Б11.