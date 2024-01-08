ВС РФ на купянском направлении уничтожили автомобиль ВСУ, подвозивший боеприпасы

Российские военные на купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), подвозивший боеприпасы на передовые позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, операторам беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) разведывательного взвода мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» удалось выследить грузовой автомобиль. Машина подвозила боеприпасы ВСУ на передовую. Цель поразили с помощью 120-миллиметрового миномета 2Б11.

Ранее на купянском направлении расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили выявленные замаскированные позиции противника.

Украинские военные признали, что Вооруженыне силы (ВС) России продолжают успешно наступать на этой территории.