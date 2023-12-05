Минобороны: российские войска уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении

Российские войска уничтожили выявленные замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили выявленные замаскированные позиции противника.

Еще в октябре украинские военные признали, что Российская армия продолжает успешно наступать на купянском направлении. ВСУ становится все сложнее отражать атаки, ситуация ухудшилась, поскольку российские бойцы тщательно изучают местность, эффективно использует ее особенности и совершенствует тактику.