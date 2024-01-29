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08:27, 29 января 2024Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в Telegram.

Он призвал людей пройти в укрытия. Дополнительной информации и месте удара глава украинской администрации города не привел.

Ранее, 28 января, взрывы раздались в Днепропетровске и Полтавской области Украины. Перед появлением сообщений о взрывах местные власти объявили воздушную тревогу.

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