Глава Херсонской ГВА Мрочко сообщил о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в Telegram.

Он призвал людей пройти в укрытия. Дополнительной информации и месте удара глава украинской администрации города не привел.

Ранее, 28 января, взрывы раздались в Днепропетровске и Полтавской области Украины. Перед появлением сообщений о взрывах местные власти объявили воздушную тревогу.