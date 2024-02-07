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09:13, 7 февраля 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области заявили о повреждении предприятия

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении коммунального предприятия
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Днепропетровской области были повреждены объекты на территории коммунального предприятия. Об этом заявил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Есть разрушение на территории коммунального предприятия. Повреждены здания и автомобили», — сказано в публикации.

Ранее украинские власти сообщили о повреждении нежилой инфраструктуры в Харькове. Как отмечалось, в городе также произошли взрывы. Кроме того, детонации были зафиксированы в Киеве, Николаеве, Киевской и Черкасской областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как утверждал мэр украинской столицы Виталий Кличко, сработали средства противовоздушной обороны.

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      Кристина Есикова
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