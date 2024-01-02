Центром конфликта станут Крым и Черное море. Зеленский раскрыл цели ВСУ на 2024 год

The Economist: Зеленский назвал Крым и Черное море целями ВСУ на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The Economist, в котором определил основные направления в конфликте с Россией в 2024 году и указал на ряд проблем, с которыми столкнулось государство и общество.

По словам политика, центром противостояния станут цели в Черном море и Крыму. В материале отмечается, что изоляция полуострова и ослабление российского военного потенциала в этом регионе чрезвычайно важны для Киева, поскольку это путь к сокращению атак. В случае успеха украинская операция станет примером для всего мира.

Это также будет иметь большой эффект внутри России Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский запросил у Запада ракету Taurus, чтобы уничтожить Крымский мост

Владимир Зеленский попросил у западных партнеров предоставить украинским военным немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост.

Скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую Украина получит от западных партнеров. Украина просит предоставить немецкую ракету Taurus, чтобы разрушить Крымский мост стоимостью четыре миллиарда долларов Владимир Зеленский президент Украины

По словам политика, разрушение моста, который Киев расценивает как военный объект, позволит изолировать Крым.

В конце ноября глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023.

До этого спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что украинские военные разрушат Крымский мост, когда этого потребует ситуация. По его словам, нет смысла разрушать сооружение, просто чтобы «поднять настроение».

Зеленский раскрыл причину успеха России против контрнаступления ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что причиной успеха российских военных против контрнаступления ВСУ летом 2023 года стали утечки информации.

Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону Владимир Зеленский президент Украины

19 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года глава государства высказал аналогичное мнение. Он отметил, что в неудачах контрнаступления следует винить украинских политиков, которые заранее озвучивали, где планируется наступать.

Кроме того, Зеленский признал, что причиной провала южной операции ВСУ стало отсутствие контроля над небом. Он объяснил это тем, что вооруженные силы страны не обладают достаточным количеством вооружений.

Президент Украины высказался о возможности переговоров с Россией

Украинский лидер также заявил, что не видит каких-либо фундаментальных шагов со стороны Москвы относительно переговоров о мире. Он обвинил Россию в усилении атак по территории республики.

Если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то это не потому, что она хочет мира, а из-за недостатка ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза на восстановление сил Владимир Зеленский президент Украины

На пресс-конференции 19 декабря Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. Он рассказал о работе над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». Как только она будет сформулирована, ее передадут Москве.

В конце декабря газета The New York Times сообщила, что президент России Владимир Путин через посредников передает сигналы о готовности начать переговоры о прекращении огня на Украине. В материале отмечается, что российская делегация готова сесть за стол переговоров, если Киев согласится выполнить условия Москвы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал, что тезисы журналистов «в своей концепции неверны». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации.

Украинцы переключились на внутреннюю политику, считает Зеленский

Зеленский также обратил внимание на ряд проблем в обществе. Он заявил, что граждане переключились на внутреннюю политику. По его мнению, в случае объявления выборов о контрнаступлении и успехах на фронте можно забыть, поэтому украинцам придется решить, что для них в приоритете.

Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику. Это выбор, который придется сделать украинцам. Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях Владимир Зеленский президент Украины

Мобилизация — это не только вопрос отправки солдат на фронт

Зеленский отметил, что мобилизация на Украине не находит широкой поддержки. Опросы показывают, что снижение мобилизационного возраста и сокращение перечня оснований для освобождения от службы вызвали негативную реакцию у населения. Глава государства подчеркнул, что альтернативы для страны нет. Он призвал изменить сложившуюся ситуацию.

Мобилизация — это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство Владимир Зеленский президент Украины

Политик сказал, что самая важная профессия для украинца на данный момент — это быть на Украине. Он добавил, что западные союзники или граждане страны, у которых недостаточно сил, должны «уйти или отойти в сторону».

Накануне, во время новогоднего обращения, Зеленский заявил, что каждый украинец рано или поздно должен выбрать между статусом беженца и готовностью исполнить долг перед своей страной.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Военнообязанных временно ограничат в правах в случае неявки в военкомат.

