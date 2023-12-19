Зеленский обвинил украинских политиков в неудаче контрнаступления ВСУ на юге

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил еще одну причину неудачи контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге летом 2023 года. По его мнению, винить в этом нужно украинских политиков, которые заранее озвучивали, где планируется наступать. Об этом он сообщил во время пресс-конференции во вторник, 19 декабря, трансляция которой велась на странице украинского лидера в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«У нас были сложности на юге, потому что все говорили, какие у нас цели, куда мы идем... Так оно не взлетает совсем с Российской Федерацией, у которой больше оружия», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины признал, что причиной провала южной операции ВСУ стало отсутствие контроля над небом. Он объяснил это тем, что вооруженные силы страны не обладают достаточным количеством вооружений.