Зеленский: украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы концентрируются на внутренних проблемах в ущерб военным действиям. Об этом он высказался в беседе с изданием The Economist.

Зеленский призвал украинцев выбрать между демократией и контрнаступлением и подчеркнул, что при фокусе на внутренней политике в стране следует объявить выборы. «Но забудьте о контрнаступательных действиях», — отметил он.

Украинский президент посетовал, что граждане страны не поддерживают мобилизацию. По его словам, это не только вопрос отправки солдат на фронт, но и укрепление всех усилий. «Это единственный способ защитить наше государство», — заверил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал о просьбе Генштаба украинской армии мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По оценке президента, мобилизация такого числа людей обойдется властям республики дополнительно в 500 миллиардов гривен (свыше 1,2 триллиона рублей).