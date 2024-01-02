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01:09, 2 января 2024Бывший СССР

Зеленский призвал украинцев выбрать между демократией и контрнаступлением

Зеленский: украинцы занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы концентрируются на внутренних проблемах в ущерб военным действиям. Об этом он высказался в беседе с изданием The Economist.

Зеленский призвал украинцев выбрать между демократией и контрнаступлением и подчеркнул, что при фокусе на внутренней политике в стране следует объявить выборы. «Но забудьте о контрнаступательных действиях», — отметил он.

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Украинский президент посетовал, что граждане страны не поддерживают мобилизацию. По его словам, это не только вопрос отправки солдат на фронт, но и укрепление всех усилий. «Это единственный способ защитить наше государство», — заверил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщал о просьбе Генштаба украинской армии мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. По оценке президента, мобилизация такого числа людей обойдется властям республики дополнительно в 500 миллиардов гривен (свыше 1,2 триллиона рублей).

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      Марина Совина
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