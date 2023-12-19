Зеленский: вопрос переговоров с Россией сейчас не актуален

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неактуальным вопрос переговоров с Россией. Трансляция пресс-конференции ведется на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, сейчас идет работа над единой позицией Украины и 50 стран по «формуле мира». Как только она будет сформулирована, ее передадут Москве, подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский лидер напомнил о словах президента России Владимира Путина о том, что цели спецоперации остаются неизменными. По его мнению, это означает, что Москва в мире не заинтересована.

Также в ходе пресс-конференции Зеленский обвинил Россию в организации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, фокус внимания западных стран сместился: теперь многие государства колеблются, кому предоставлять помощь — Тель-Авиву или Киеву.

Ранее Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции. Глава государства отметил, что российские войска в зоне спецоперации владеют инициативой.