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20:07, 19 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский обвинил Россию в войне на Ближнем Востоке

Зеленский: войну на Ближнем Востоке организовала Россия

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в организации войны на Ближнем Востоке. Трансляция пресс-конференции идет на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, ближневосточный конфликт негативно повлиял на Украину, так как сместил фокус внимания западных стран: теперь многие государства колеблются, кому предоставлять помощь — Израилю или Киеву.

При этом Зеленский отметил, что был готов посетить Израиль в начале боевых действий в секторе Газа, однако у «коллег были свои приоритеты».

Также в ходе выступления глава государства назвал одну из причин неудачи наступления Вооруженных сил республики на юге. По его словам, на результат на него повлияло отсутствие контроля украинской армии над небом.

Зеленский планировал посетить Израиль в середине октября, однако ему дали понять, что он выбрал не самое подходящее время для визита. Издание Times of Israel отмечало, что визит перенесен на неопределенный срок.

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      Варвара Кошечкина
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