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16:53, 7 ноября 2023Бывший СССР

Поездка Зеленского в Израиль перенеслась на неопределенный срок

Times of Israel: визит Зеленского в Израиль перенесен на неопределенный срок

Фото: Juan Medina / Getty Images

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«Израильские дипломатические источники сообщают, что его поездка все еще ожидается, но на данном этапе дата неизвестна», — говорится в сообщении.

При этом источник издания уточнил, что если украинский лидер все же приедет в Израиль, то его там встретят с распростертыми объятиями.

Зеленский планировал посетить страну в середине октября, однако ему дали понять, что он выбрал не самое подходящее время для визита. Уточнялось, что рекомендация не означала, что политика не ждут в Израиле в будущем.

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      Алевтина Запольская
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