Поездка Зеленского в Израиль перенеслась на неопределенный срок

Times of Israel: визит Зеленского в Израиль перенесен на неопределенный срок

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«Израильские дипломатические источники сообщают, что его поездка все еще ожидается, но на данном этапе дата неизвестна», — говорится в сообщении.

При этом источник издания уточнил, что если украинский лидер все же приедет в Израиль, то его там встретят с распростертыми объятиями.

Зеленский планировал посетить страну в середине октября, однако ему дали понять, что он выбрал не самое подходящее время для визита. Уточнялось, что рекомендация не означала, что политика не ждут в Израиле в будущем.