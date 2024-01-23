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11:44, 23 января 2024Мир

Польша подняла в воздух самолеты из-за российской авиации. Варшава обеспокоена ракетными ударами по Украине

ВС Польши подняли военные самолеты из-за активности дальней авиации РФ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша во вторник, 23 января, подняла в воздух свои самолеты, заявив об активности российской дальней авиации. Помимо собственных воздушных сил, активирована и союзная авиация, добавило Оперативное командование польской армии.

«Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — отметило командование.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Спустя около трех часов после заявления о поднятой авиации польское военное руководство объявило о прекращении этой операции «в связи со снижением уровня угрозы». Самолеты вернулись на свои базы, польская армия продолжает следить за ситуацией на Украине и «оставаться готовой к обеспечению безопасности польского воздушного пространства», добавило командование.

Варшава обеспокоилась из-за ракетных ударов по Украине

Действия Польши, вероятно, были вызваны очередными ударами по объектам на Украине. Утром во вторник взрывы произошли в Киеве, Харькове и других городах. Уточнялось, что ВС РФ среди прочего запустили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Также сообщается, что ракеты запускали с шести вылетевших стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четырех Ту-22М3.

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Польша поднимает самолеты из-за российской авиации уже второй раз с начала года

Ранее в январе ВС Польши уже поднимали свои и союзные военные самолеты, а на земле в боевую готовность приводили силы противовоздушной обороны. Причиной также была названа активность дальней авиации России и ее готовность нанести удар по территории Украины.

Позднее польская армия объявила об остановке этой операции, ее силы вернулись к стандартной операционной деятельности.

В конце декабря Польша заявила о вхождении в воздушное пространство страны российской ракеты. После этого президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством Министерства обороны. Почти 500 польских военных вышли на поиски обломков, но они так и не принесли результатов.

Фото: РИА Новости

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш тогда заявил, что РФ отказывается давать объяснения об инциденте с ракетой, пока не получит конкретных доказательств. Он напомнил, что Россию пытались обвинить в подобном инциденте в ноябре 2022 года, когда ракета упала на территории Польши. Позднее выяснилось, что это была ракета систем противовоздушной обороны Украины.

Накануне Киев посетил новый польский премьер

22 января недавно назначенный на этот пост премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев. По итогу стороны договорились создать совместные оборонно-промышленные предприятия в двух странах. Также Украина и Польша утвердили новую форму сотрудничества, согласно которой Киев будет закупать оружие у Варшавы в кредит.

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      Антон Похиляк
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