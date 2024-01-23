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09:07, 23 января 2024Мир

Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России

ВС Польши подняли самолеты из-за интенсивной деятельность дальней авиации России

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за интенсивной деятельности дальней авиации России. О якобы активности российской авиации заявили в оперативном командовании Вооруженных сил (ВС) Польши, сообщает ТАСС.

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в заявлении.

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      Семен Александров
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