Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации России

ВС Польши подняли самолеты из-за интенсивной деятельность дальней авиации России

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за интенсивной деятельности дальней авиации России. О якобы активности российской авиации заявили в оперативном командовании Вооруженных сил (ВС) Польши, сообщает ТАСС.

«Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в заявлении.