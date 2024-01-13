В Польше заявили об остановке начатой из-за активности авиации России операции

ВС Польши подтвердили остановку начатой из-за российской военной угрозы операции

Польская армия объявила об остановке операции, причиной начала которой была названа активность дальней авиации России и ее готовность нанести удар по территории Украины. Об этом со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил республики сообщает РИА Новости.

В воздух были подняты военные самолеты Польши и стран-союзниц, а на земле в боевую готовность привели силы противовоздушной обороны. В настоящее время действующие силы вернулись к стандартной операционной деятельности.

Представитель командования подчеркнул, что ВС Польши постоянно следят за ситуацией на территории Украины и готовы обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

В конце декабря Польша заявила о вхождении в воздушное пространство страны российской ракеты. Поиски ее обломков, в которых были задействованы сотни военных, не привели к результату. Российская сторона отказалась признать свою ответственность за инцидент.