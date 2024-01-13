Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:14, 13 января 2024Мир

В Польше заявили об остановке начатой из-за активности авиации России операции

ВС Польши подтвердили остановку начатой из-за российской военной угрозы операции
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Airman 1st Class Duncan C. Bevan / U.S. Air Force

Польская армия объявила об остановке операции, причиной начала которой была названа активность дальней авиации России и ее готовность нанести удар по территории Украины. Об этом со ссылкой на оперативное командование Вооруженных сил республики сообщает РИА Новости.

В воздух были подняты военные самолеты Польши и стран-союзниц, а на земле в боевую готовность привели силы противовоздушной обороны. В настоящее время действующие силы вернулись к стандартной операционной деятельности.

Представитель командования подчеркнул, что ВС Польши постоянно следят за ситуацией на территории Украины и готовы обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

В конце декабря Польша заявила о вхождении в воздушное пространство страны российской ракеты. Поиски ее обломков, в которых были задействованы сотни военных, не привели к результату. Российская сторона отказалась признать свою ответственность за инцидент.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша подняла военные самолеты из-за активности российской авиации. Чем вызвано беспокойство Варшавы?

      Названо возможное место начала пожара на складе в Wildberries

      «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

      В Польше заявили об остановке начатой из-за активности авиации России операции

      На загоревшемся складе Wildberries пропал человек

      Российский футболист назвал преимущество жизни в США

      Стало известно о масштабе разрушений при пожаре на складе Wildberries

      На Украине оценили вероятность присоединения НАТО к конфликту с Россией

      В Германии обеспокоились военной безопасностью страны

      Дания выделила миллионы долларов на помощь Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости