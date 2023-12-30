Польша сообщила о поиске неизвестной ракеты силами сотен солдат

В Польше почти 500 военнослужащих попробуют найти обломки залетевшей ракеты

Почти 500 военнослужащих будут задействованы в поисках обломков неизвестной ракеты, залетевшей в воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря. Об этом со ссылкой оперативное командование вооруженных сил республики сообщает ТАСС.

Целью обследования названо подтверждение того, что на территории Польши не осталось какого-нибудь элемента объекта. К настоящему времени поиски не дали результатов.

Ранее оперативное командование сообщило о нарушении воздушных границ. После этого президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с руководством министерства обороны. По мнению начальника Генштаба ВС Польши генерала Веслава Кукулы, объектом была российская ракета. Доказательств этого утверждения пока не представлено.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Москва не станет давать объяснения по поводу инцидента с ракетой до тех пор, пока польская сторона не обоснует свои утверждения. Он напомнил, что год назад в адрес России уже звучали подобные обвинения, но потом выяснилось, что ракета ПВО прилетела с территории Украины.

Ситуация отличается от прошлогодней тем, что на этот раз Польша говорит об использовании крылатой ракеты, что, в случае подтверждения информации, исключает из списка подозреваемых Украину.