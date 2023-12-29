Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Ордаша из-за ракеты

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш был вызван в МИД Польши по поводу ракеты, которая залетела в воздушное пространство из Украины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

В сообщении отмечается, что заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и вручил ему ноту, в которой ведомство потребовало объяснить «инцидент с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула без доказательств сообщил, что Россия якобы нарушила воздушное пространство страны. По его словам, все указывает на то, что именно российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши.