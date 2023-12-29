Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 29 декабря 2023Мир

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России Ордаша из-за ракеты

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш был вызван в МИД Польши по поводу ракеты, которая залетела в воздушное пространство из Украины. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

В сообщении отмечается, что заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России Андрея Ордаша и вручил ему ноту, в которой ведомство потребовало объяснить «инцидент с нарушением воздушного пространства Польши крылатой ракетой и немедленного прекращения такого типа действий».

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула без доказательств сообщил, что Россия якобы нарушила воздушное пространство страны. По его словам, все указывает на то, что именно российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не считается целесообразным» Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отклонил присоединение к БРИКС

      Парикмахеры показали волосы страдающей от вшей годами клиентки

      Samsung выпустит камеру со встроенным ИИ

      Российский сенатор попала в аварию на трассе М11

      Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши

      Анонсировано внеочередное заседание СБ ООН по Украине

      Небензя заявил об отсутствии результатов в урегулировании на Ближнем Востоке

      В Брянской области сбили третий за день беспилотник

      Большие ягодицы назвали главным трендом мужского фитнеса в 2024 году

      Стало известно о возможной приостановке деятельности «Мутабора»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости