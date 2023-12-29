Польша без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Генштаб Польши без доказательств обвинил РФ в нарушении воздушного пространства

Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула без доказательств обвинил Россию в нарушении воздушного пространства. Его цитирует РИА Новости.

«Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство», — заявил он.

Ранее Кукула сообщил, что черный и длинный неопознанный летающий объект, нарушивший воздушное пространство Польши, покинул страну.

До этого президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными в связи с обнаружением НЛО, проникнувшим в польское воздушное пространство со стороны Украины. Польша привела все военные силы в боеготовность.