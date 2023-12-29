НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

Дуда созвал совещание из-за неизвестного объекта в небе со стороны Украины

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военными из-за неопознанного летающего объекта (НЛО), который вошел в польское воздушное пространство со стороны Украины. Варшава привела все силы в боеготовность.

Подполковник Яцек Горышевский сообщил, что утром в пятницу, 29 декабря, неопознанный объект вошел в воздушное пространство Польши с украинской стороны в районе Замостья. Он также указал, что радиолокационный сигнал был утерян. В настоящее время «ведутся работы по выяснению всех деталей». Горышевский заверил, что «все процедуры, которые могло предпринять Оперативное командование, были предприняты», безопасность в воздушном пространстве Польши обеспечена.

Имело место нарушение воздушного пространства Польши. Оперативный командующий Вооруженными силами Польши привел в готовность все возможные силы и средства и использовал их для обеспечения безопасности нашего пространства Яцек Горышевский пресс-секретарь Оперативного командования польских вооруженных сил

Президент Дуда поговорил по телефону с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем. На встрече также будут присутствовать начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Польши Веслав Кукула и оперативный командующий ВС Мачий Клиш.

Польша связывает появление НЛО с ракетным ударом России по Украине

По словам Горышевича, появление объекта в польском воздушном пространстве может быть связано с интенсивными обстрелами Украины, которые происходили как раз в то время. «Работа продолжается, и мы не можем раскрыть никаких подробностей», — сказал он, добавив, что не может сказать, покинул ли объект воздушное пространство Польши или нет.

«Мы изучаем все возможные сценарии этого инцидента, в том числе поиск потерянных сигналов. Мы должны быть готовы ко всем сценариям», — заявил пресс-секретарь Оперативного командования польских вооруженных сил.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина сообщила о массированном ударе и повреждении критически важных объектов

29 декабря спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал о массированном ракетном ударе со стороны России. По его словам, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что в ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины, а также на объектах критической инфраструктуры республики произошли взрывы. Атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области. Кроме того, были атакованы критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт в Одессе.

В 2022 году украинские ракеты упали на польскую территорию

Утром 16 ноября прошлого года президент США Джо Байден проинформировал иностранных партнеров по НАТО о том, что падение ракет на польскую территорию стало результатом работы украинской ПВО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг между тем также заявил, что ракета, скорее всего, действительно принадлежала украинской системе ПВО. У Североатлантического альянса нет свидетельств того, что инцидент связан с Россией, указал он.

Позднее Украина признала, что использовала системы ПВО вблизи места падения ракеты. Телеканал CNN со ссылкой на киевские власти указывал на то, что ВСУ пытались сбить ракету в районе села Пшеводув примерно в то же время, когда произошел инцидент.

В свою очередь, российское Министерство обороны назвало сообщения о причастности России к инциденту провокацией, обвинив польские СМИ в попытках эскалации обстановки в регионе. В ведомстве подчеркнули, что российская армия не наносила никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы.