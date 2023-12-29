«Столько целей одновременно мы еще не видели» Что известно о массированном ракетном ударе России по Украине?

Главком ВСУ Залужный заявил о взрывах на объектах критической инфраструктуры

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат рассказал о массированном ракетном ударе России. По его словам, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу, 29 декабря.

Москва запускала «все, кроме "Калибров"», в частности, «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32, сообщил Игнат. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, добавил он.

Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели Юрий Игнат Спикер ВВС Украины

Игнат отметил, что мониторы отображали цели практически на всем воздушном пространстве, «во всех областях и на всех направлениях».

В результате атаки оказались повреждены критически важные объекты

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что в ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины, а также на объектах критической инфраструктуры республики произошли взрывы.

Сообщается, что атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По данным Telegram-канала Mash, который ссылается на военкоров и украинские источники, всего в результате атаки оказались поражены минимум 44 объекта. Под удар попали Яворовский полигон, объект критической инфраструктуры во Львове, военные склады в Киеве и Харькове, корпус ракетно-космического предприятия «Артем» в Киеве, район базирования систем ПВО в области, Академия сухопутных войск во Львове.

Telegram-канал «Осведомитель» уточняет, что в результате комбинированных ударов несколько десятков взрывов прогремели в разных районах Харькова, повреждения получили промышленные предприятия и складские помещения. Кроме того, по некоторым данным, под удар попала одна из военных частей противника и танковый завод имени Малышева.

В Одессе оказались повреждены портовая инфраструктура и законсервированный промышленный объект, а в Беляевке — склад боеприпасов. В Киеве пострадали складские помещения в Подольском районе, которые, предположительно, использовались для хранения оружия.

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что из-за взрывов в одном из восточных регионов республики получила повреждения тепловая электростанция (ТЭС ). Также была повреждена высоковольтная линия в одной из центральных областей страны. Кроме того, в четырех областях Украины — Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской — отключили свет.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России прокомментировали массированный удар по Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подчеркнул, что Российская армия наносит удары только по военным объектам в украинских городах.

Наши вооруженные силы всегда в ходе выполнения боевых задач на Украине, в Сирийской Арабской Республике наносят огневое поражение только по военной инфраструктуре, по военным объектам. Наши Вооруженные силы, и об этом говорил президент, никогда не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Президент как-то сравнивал: посмотрите, что происходит, в секторе Газа и то, что происходит сейчас на Украине. Две разные вещи

Андрей Красов заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Министерство обороны России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря Вооруженные силы страны нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.

По информации оборонного ведомства, в качестве целей были выбраны места размещения подразделений украинских войск, формирований националистов и иностранных наемников.