«Столько целей одновременно мы еще не видели» Что известно о массированном ракетном ударе России по Украине?
Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат рассказал о массированном ракетном ударе России. По его словам, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу, 29 декабря.
Москва запускала «все, кроме "Калибров"», в частности, «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32, сообщил Игнат. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505, добавил он.
Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели
Игнат отметил, что мониторы отображали цели практически на всем воздушном пространстве, «во всех областях и на всех направлениях».
В результате атаки оказались повреждены критически важные объекты
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал, что в ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины, а также на объектах критической инфраструктуры республики произошли взрывы.
Сообщается, что атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области.
По данным Telegram-канала Mash, который ссылается на военкоров и украинские источники, всего в результате атаки оказались поражены минимум 44 объекта. Под удар попали Яворовский полигон, объект критической инфраструктуры во Львове, военные склады в Киеве и Харькове, корпус ракетно-космического предприятия «Артем» в Киеве, район базирования систем ПВО в области, Академия сухопутных войск во Львове.
Telegram-канал «Осведомитель» уточняет, что в результате комбинированных ударов несколько десятков взрывов прогремели в разных районах Харькова, повреждения получили промышленные предприятия и складские помещения. Кроме того, по некоторым данным, под удар попала одна из военных частей противника и танковый завод имени Малышева.
В Одессе оказались повреждены портовая инфраструктура и законсервированный промышленный объект, а в Беляевке — склад боеприпасов. В Киеве пострадали складские помещения в Подольском районе, которые, предположительно, использовались для хранения оружия.
Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что из-за взрывов в одном из восточных регионов республики получила повреждения тепловая электростанция (ТЭС ). Также была повреждена высоковольтная линия в одной из центральных областей страны. Кроме того, в четырех областях Украины — Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской — отключили свет.
В России прокомментировали массированный удар по Украине
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов подчеркнул, что Российская армия наносит удары только по военным объектам в украинских городах.
Наши вооруженные силы всегда в ходе выполнения боевых задач на Украине, в Сирийской Арабской Республике наносят огневое поражение только по военной инфраструктуре, по военным объектам. Наши Вооруженные силы, и об этом говорил президент, никогда не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Президент как-то сравнивал: посмотрите, что происходит, в секторе Газа и то, что происходит сейчас на Украине. Две разные вещи
Министерство обороны России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря Вооруженные силы страны нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.
По информации оборонного ведомства, в качестве целей были выбраны места размещения подразделений украинских войск, формирований националистов и иностранных наемников.