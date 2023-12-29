Из-за взрывов в четырех областях Украины отключили свет

Минэнерго Украины: из-за взрывов в четырех областях произошло отключение света

В четырех областях Украины из-за произошедших ночью и утром 29 декабря взрывов произошло отключение света. Об этом сообщает министерство энергетики страны в своем Telegram-канале.

«После массированного обстрела есть отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях», — отметили в Минэнерго республики.

В Киевской области из-за повреждения линий электропередачи без электричества остались 843 абонента в двух общинах. В то же время в Харьковской области обесточены 16,6 тысячи потребителей в пяти общинах. Кроме того, известно о повреждениях воздушных линий в Одесской и Днепропетровской областях.

Ранее глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины пожаловался на нехватку энергетиков в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По его словам, с такой же проблемой сталкиваются и другие прифронтовые области.