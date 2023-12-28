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15:10, 28 декабря 2023Бывший СССР

На Украине пожаловались на нехватку энергетиков

Глава госэнергонадзора Украины Слободян рассказал о нехватке энергетиков

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области не хватает энергетиков. На нехватку кадров пожаловался глава Государственной инспекции по энергетическому надзору Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона.

По его словам, похожая ситуация наблюдается во всех прифронтовых регионах республики. Он рассказал, что причиной нехватки энергетиков стала отправка многих из них на фронт.

Руководитель госэнергонадзора также заверил, что Украина подготовилась к возможным повреждениям критической инфраструктуры больших городов во время праздников.

Ранее глава областной военной администрации подконтрольного Киеву Херсона рассказал, что 70 процентов абонентов остаются без электричества из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что не знает, сколько времени потребуется для восстановления объектов.

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      Александр Курбатов
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