Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 27 декабря 2023Бывший СССР

В Херсоне энергетическая инфраструктура получила повреждения

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о поражении энергетической инфраструктуры

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне получила значительные повреждения энергетическая инфраструктура города. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

«Сильно пострадала энергетическая инфраструктура Херсона. Без электроснабжения остаются 70 процентов абонентов», — написал он.

Прокудин уточнил, что не может назвать, сколько времени займет ремонт пораженных объектов, и добавил, что сроки зависят от работы специалистов.

Ранее глава Херсонской ОВА уже сообщал, что в результате ночных взрывов в городе повреждены объекты инфраструктуры и предприятия.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дистанционно управляемая БМП, гаубица «Коалиция» и дроны-камикадзе. Что известно о новом оружии России в зоне СВО?

      В Турции раскрыли реальные сроки ратификация парламентом членства Швеции в НАТО

      Мошенники споили инвалида ради квартиры в Москве

      В Крыму мужчину арестовали на 12 суток за проукраинский лозунг в паспорте

      Врач назвала допустимую дозу кофе при болезнях сердца

      В регионе России разбили мемориальную доску репрессированного при СССР народа

      После голой вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку. Какое наказание грозит блогерше?

      Объявлен лучший европейский спортсмен года

      Россиянин провел опыт с петардой и выбил зубы шестилетнему сыну

      Россиян предупредили о новогодней активизации телефонных мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости