В Херсоне энергетическая инфраструктура получила повреждения

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о поражении энергетической инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне получила значительные повреждения энергетическая инфраструктура города. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

«Сильно пострадала энергетическая инфраструктура Херсона. Без электроснабжения остаются 70 процентов абонентов», — написал он.

Прокудин уточнил, что не может назвать, сколько времени займет ремонт пораженных объектов, и добавил, что сроки зависят от работы специалистов.

Ранее глава Херсонской ОВА уже сообщал, что в результате ночных взрывов в городе повреждены объекты инфраструктуры и предприятия.