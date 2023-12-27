Украинские власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

Глава Херсонской ОВА Прокудин: объекты инфраструктуры повреждены в Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне повреждены объекты инфраструктуры и предприятия. Об этом сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram-канале.

Он уточнил, что объекты были повреждены в результате ночных взрывов. При этом Прокудин не назвал количество поврежденных предприятий и степень разрушений.

26 декабря в Херсоне произошли взрывы. Отмечалось, что на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены были слышны в Николаевской, Черкасской, Одесской, Винницкой областях и других регионах Украины.

В тот же день взрывы прозвучали в Днепропетровской области Украины. Помимо этого, по всей территории Украины власти объявляли воздушную тревогу. Ее сигналы были слышны в Харьковской области, а затем они распространились на другие регионы.