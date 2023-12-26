Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:26, 26 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы

Фото: Aleksandr Gusev / Globallookpress.com

В подконтрольном властям Украины Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены слышны в Николаевской, Черкасской, Одесской, Винницкой областях и других регионах страны.

Ранее взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины. Помимо этого, 26 декабря по всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Ее сигналы были слышны в Харьковской области, а затем они распространились на другие регионы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      Илон Маск лишил сотрудников многомиллионных премий

      Названы задачи принятого в состав ВМФ «Адмирала Головко»

      Возле посольства Израиля в Индии произошел взрыв

      Звезда «Эйфории» показала глубокое декольте на фото

      Найден аномально маленький медвежонок

      Врач назвала способ оставаться бодрым в новогоднюю ночь

      Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор

      Сжегшие россиянина члены банды получили длительные сроки

      Россиянам предложили пляжный отдых летом с 35-процентными скидками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости