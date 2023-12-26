Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном властям Украины Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены слышны в Николаевской, Черкасской, Одесской, Винницкой областях и других регионах страны.

Ранее взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины. Помимо этого, 26 декабря по всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу. Ее сигналы были слышны в Харьковской области, а затем они распространились на другие регионы.

