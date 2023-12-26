Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:01, 26 декабря 2023Бывший СССР

В Днепропетровской области произошли взрывы

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«На Днепропетровщине слышны звуки взрывов», — говорится в публикации. При этом других подробностей издание не приводит.

Днем 26 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, предупредительные сигналы звучали в Харьковской области, а затем они распространились на другие регионы.

Ранее стало известно о взрывах в Николаеве. Как отмечалось, за несколько минут до сообщений о детонациях в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ ударили по десантному кораблю «Новочеркасск». На что он способен и какие задачи выполнял?

      Воюющий Израиль выделит Intel миллиарды долларов на запуск производства чипов

      Командующего Воздушными силами ВСУ объявили в розыск

      Массовую сдачу билетов на концерт Лолиты опровергли

      Найден простой и дешевый способ предотвратить запотевание окон

      Премьера Италии назвали хоббитом-фашистом

      В Днепропетровской области произошли взрывы

      В России высказались о патриотизме соглашающихся на нейтральный статус атлетов

      Россияне под предлогом проверки газа попали в квартиру пенсионерки и обокрали ее

      Мосгорсуд признал законным арест рэпера Vacio после вечеринки Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости