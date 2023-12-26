Стало известно о взрывах в Николаеве

В Николаеве произошли взрывы

На Украине в городе Николаев произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

За несколько минут до сообщений о взрывах в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Днем 25 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сначала предупредительные сигналы зазвучали в Киеве, а в течение нескольких минут распространились на все регионы республики.

24 декабря сообщалось о взрывах в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсоне. Позже глава подконтрольной Киеву городской администрации Роман Мрочко заявил, что в городе был поврежден объект инфраструктуры.