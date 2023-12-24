Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 24 декабря 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне раздались взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Leah Millis / Reuters

В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава городской администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются взрывы! Перейдите к более безопасным местам! Берегите себя и своих близких!» — написал Мрочко. Отмечается, что воздушную тревогу в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявляли.

Днем ранее дважды были слышны взрывы в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсоне. При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога в данном регионе также не объявлялась.

Накануне, 23 декабря, в подконтрольной Вооруженным силам Украине части города было зафиксировано шесть взрывов за сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путина удивила просьба Героя России. О чем президента попросил военный?

      Минобороны Украины заявило о конкуренции за боеприпасы

      В Москве приезжий расправился с проституткой из-за повышения цены на услугу

      В Госдуме оценили вероятность бойкота Украиной Олимпиады-2024

      В США рассказали о двух серьезных неудачах Украины

      Военные из США сообщили о полете Санта-Клауса над Россией

      Россиянин объездил полмира и назвал лучшие города для жизни

      В Херсоне произошли взрывы

      Названа причина смерти актера из «Глухаря»

      Названы особенности запрошенного российским бойцом у Путина танка Т-90

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости