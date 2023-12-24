В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне раздались взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава городской администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются взрывы! Перейдите к более безопасным местам! Берегите себя и своих близких!» — написал Мрочко. Отмечается, что воздушную тревогу в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявляли.

Днем ранее дважды были слышны взрывы в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсоне. При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога в данном регионе также не объявлялась.

Накануне, 23 декабря, в подконтрольной Вооруженным силам Украине части города было зафиксировано шесть взрывов за сутки.

