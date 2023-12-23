В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне слышны взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне слышны взрывы, местных жителей просят держаться подальше от окон. Об этом в Telegram cообщает глава городской администрации Роман Мрочко.

«В настоящее время раздаются взрывы в прибрежных районах города», — написал он. Мрочко также попросил граждан не находиться на открытых пространствах ради безопасности.

Ранее днем уже были слышны взрывы в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсон. При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога в данном регионе не объявлялась.

В этот же день стало известно о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.