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18:00, 23 декабря 2023Бывший СССР

В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Украине Херсоне слышны взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

В подконтрольном Украине Херсоне слышны взрывы, местных жителей просят держаться подальше от окон. Об этом в Telegram cообщает глава городской администрации Роман Мрочко.

«В настоящее время раздаются взрывы в прибрежных районах города», — написал он. Мрочко также попросил граждан не находиться на открытых пространствах ради безопасности.

Ранее днем уже были слышны взрывы в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсон. При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога в данном регионе не объявлялась.

В этот же день стало известно о взрывах в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины.

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      Варвара Кошечкина
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