В Кривом Роге произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

При этом местные власти пока не комментировали данную информацию.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях республики, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее стало известно, что в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсоне прогремели взрывы. Жителям рекомендовали не находиться на открытом пространстве и переместиться в укрытия.