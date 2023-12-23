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11:26, 23 декабря 2023Бывший СССР

В Кривом Роге произошли взрывы

В Кривом Роге произошли взрывы на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: ukrinform / Globallookpress.com

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

При этом местные власти пока не комментировали данную информацию.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях республики, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее стало известно, что в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсоне прогремели взрывы. Жителям рекомендовали не находиться на открытом пространстве и переместиться в укрытия.

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      Варвара Кошечкина
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