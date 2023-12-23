В Кривом Роге произошли взрывы
В Кривом Роге произошли взрывы на фоне воздушной тревогиСюжетВзрывы в Херсоне:
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.
При этом местные власти пока не комментировали данную информацию.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях республики, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Ранее стало известно, что в находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсоне прогремели взрывы. Жителям рекомендовали не находиться на открытом пространстве и переместиться в укрытия.