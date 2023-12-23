В Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В находящемся под контролем Вооруженных сил Украины Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщил глава назначенной киевскими властями городской администрации Роман Мрочко в своем Telegram.

Он порекомендовал жителям не находиться на открытом пространстве и переместиться в укрытия. При этом, согласно данным официального ресурса для оповещения, воздушная тревога в данном регионе не объявлялась.

Мрочко также доложил, что в Херсоне не курсируют троллейбусы из-за повреждения взрывами контактной сети. Специалисты коммунального предприятия «Херсонэлектротранс» в ближайшее время проведут работы по восстановлению сети.

О взрывах в городе сообщалось также 22 декабря. За два дня до этого серия взрывов была зафиксирована и в Харькове.