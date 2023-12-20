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02:36, 20 декабря 2023Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

В Харькове произошла серия взрывов, в области объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове произошла серия взрывов, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области.

17 декабря в Одессе произошли взрывы. Также сообщалось о взрывах в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, очевидцы рассказали, что взрывы произошли в пределах центрального района города, на их месте начался пожар.

Ранее административное здание было повреждено в подконтрольном Киеву Херсоне в результате ночных ударов.

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      Марина Совина
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