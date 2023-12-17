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01:01, 17 декабря 2023Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

В Одессе, Кировограде и Херсоне произошли взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрывы произошли в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся. Также сообщается о взрывах в Кировограде (украинское название — Кропивницкий) и в подконтрольном Киеву городе Херсоне, очевидцы рассказали, что взрывы произошли в пределах центрального района города, на их месте начался пожар.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Ранее административное здание было повреждено в подконтрольном Киеву Херсоне в результате ночных ударов.

14 декабря сообщалось, что на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Инцидент произошел вследствие ночных взрывов на территории региона ночью.

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      Марина Совина
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