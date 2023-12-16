В подконтрольном Украине Херсоне повредили админздание

Глава ОВА Проудин: в подконтрольном Украине Херсоне повреждено админздание

Административное здание было повреждено в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, админздание было повреждено в результате ночных ударов. Кроме того, произошло попадание около инфраструктурного объекта, добавил позднее Прокудин. «Имеются повреждения помещений», — говорится в публикации.

14 декабря сообщалось, что на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Инцидент произошел вследствие ночных взрывов на территории региона ночью.

Ранее в Херсоне также было повреждено административное здание. При этом украинские власти города не рассказали, о каком здании идет речь.