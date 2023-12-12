На Украине сообщили о повреждении административного здания в Херсоне

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсоне повреждено административное здание

Административное здание оказалось повреждено в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщил назначенный Киевом руководитель областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

О каком конкретно объекте идет речь глава украинской областной военной администрации не уточнил.

11 декабря в регионе была объявлена воздушная тревога. Часть жителей подконтрольного Киеву Херсона осталась без электричества из-за взрывов.

Ранее Прокудин сообщал, что в ночь на 9 декабря в Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком конкретно объекте идет речь.

Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведенного в 2022 году референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает считать регион своим. Сейчас под контролем России находится 75 процентов его территории, ВСУ удерживают правый берег, включая город Херсон.