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10:25, 12 декабря 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении административного здания в Херсоне

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсоне повреждено административное здание
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Административное здание оказалось повреждено в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщил назначенный Киевом руководитель областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в Telegram.

О каком конкретно объекте идет речь глава украинской областной военной администрации не уточнил.

11 декабря в регионе была объявлена воздушная тревога. Часть жителей подконтрольного Киеву Херсона осталась без электричества из-за взрывов.

Ранее Прокудин сообщал, что в ночь на 9 декабря в Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком конкретно объекте идет речь.

Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведенного в 2022 году референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает считать регион своим. Сейчас под контролем России находится 75 процентов его территории, ВСУ удерживают правый берег, включая город Херсон.

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      Варвара Кошечкина
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