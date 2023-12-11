Часть жителей Херсона осталась без электричества из-за взрывов

Часть жителей Херсона осталась без электричества в результате взрывов

Часть жителей подконтрольного Киеву Херсона осталась без электричества из-за взрывов. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Как сообщает Telegram-канал «Общественное Херсон», воздушная тревога была объявлена в регионе в 17:59 мск и отключена в 18:27 мск.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Воздушные силы Украины предупреждали о летящей в сторону региона ракете.