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19:24, 11 декабря 2023Бывший СССР

Часть жителей Херсона осталась без электричества из-за взрывов

Часть жителей Херсона осталась без электричества в результате взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Часть жителей подконтрольного Киеву Херсона осталась без электричества из-за взрывов. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

Как сообщает Telegram-канал «Общественное Херсон», воздушная тревога была объявлена в регионе в 17:59 мск и отключена в 18:27 мск.

Ранее сообщалось о взрывах в Днепре, а также в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Воздушные силы Украины предупреждали о летящей в сторону региона ракете.

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      Алевтина Запольская
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