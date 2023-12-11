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16:11, 11 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Кривом Роге

«Страна.ua»: в Кривом Роге прозвучали взрывы

Фото: Leo Correa / AP

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что до этого в Воздушных силах республики заявляли о летевшей по направлению к населенному пункту ракете.

Ранее глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал о возгорании в двух складских помещениях в Николаевском и Баштанском районах области. По словам чиновника, пожары были оперативно ликвидированы.

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