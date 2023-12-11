В складских помещениях в Николаевской области произошли пожары
Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о пожарах на складах в регионе
В двух складских помещениях в Николаевской области Украины произошли пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации (ОВА) Виталий Ким.
Он уточнил, что в ночь на понедельник, 11 декабря, склады горели в Николаевском и Баштанском районах области. По его словам, пожары были оперативно ликвидированы.
Ранее сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Киеве.