Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:56, 11 декабря 2023Бывший СССР

В складских помещениях в Николаевской области произошли пожары

Глава Николаевской ОВА Ким сообщил о пожарах на складах в регионе
архивное фото

архивное фото. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В двух складских помещениях в Николаевской области Украины произошли пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации (ОВА) Виталий Ким.

Он уточнил, что в ночь на понедельник, 11 декабря, склады горели в Николаевском и Баштанском районах области. По его словам, пожары были оперативно ликвидированы.

Ранее сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Слова Залужного на Западе сочли готовностью к переговорам с Россией. Что главком ВСУ сказал о ситуации на фронте?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Россиянам напомнили о важных действиях перед сдачей квартиры в аренду

      Стала известна продолжительность разговора Зеленского и Орбана

      В России оценили подорожание елочных игрушек

      В складских помещениях в Николаевской области произошли пожары

      На Украине заявили о насильной отправке граждан на фронт

      В СПЧ заявили о признании ООН применения Украиной пыток против пленных россиян

      В российском городе второклассник упал на улице в яму с кипятком

      45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости