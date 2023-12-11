Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:23, 11 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Киеве

ZN.UA: в Киеве произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Alexandr Altukhov / Russian Look / Global Look Press

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Киев — сообщают о взрывах! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области объявлялась воздушная тревога в 05:15 по московскому времени.

10 декабря в городе Южный Одесской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Как сообщалось, в регионе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Немного ранее сигналы тревоги были слышны в Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, в тот же день стало известно о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Танки ВСУ атаковали сразу два приграничных региона России

      Гимназист сломал однокласснице нос на уроке физкультуры в Петербурге

      Жена российского генерала посетила кладбище «Вагнера» и показала «зубы дракона»

      Число региональных конфликтов в 2023 году достигло максимума за 30 лет

      В российском городе пропали все автобусы и маршрутки

      В США заявили о пробеле в переговорах по помощи Украине и Израилю

      Россияне продолжили покупать золото вопреки рекордному росту цен

      Россияне стали покупать западные бренды в интернете

      Стало известно о готовящейся аварийной посадке самолета Ан-12 в регионе России

      В КНДР заявили о «бесполезной браваде» Южной Кореи и США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости