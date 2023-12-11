Стало известно о взрывах в Киеве

ZN.UA: в Киеве произошли взрывы, объявлялась воздушная тревога

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Киев — сообщают о взрывах! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!» — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области объявлялась воздушная тревога в 05:15 по московскому времени.

10 декабря в городе Южный Одесской области после объявления воздушной тревоги прозвучали взрывы. Как сообщалось, в регионе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). Немного ранее сигналы тревоги были слышны в Одесской и Николаевской областях.

Кроме того, в тот же день стало известно о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне.