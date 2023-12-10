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16:37, 10 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

«Страна.ua»: в подконтрольном Украине Херсоне прозвучали взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В подконтрольном Украине Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, после сообщения о взрывах на подконтрольной Киеву территории Херсонской области не объявлялась воздушная тревога.

Ранее руководитель украинской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что в ночь на 9 декабря в Херсоне был поврежден объект критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком конкретно объекте идет речь.

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      Алевтина Запольская
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