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10:26, 9 декабря 2023Бывший СССР

В Херсоне повредили объект критической инфраструктуры

В Херсоне в ночь на 9 декабря был поврежден объект критической инфраструктуры
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Leo Correa / AP

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне в результате ночных ударов повредили объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом руководитель областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

О повреждении какого именно объекта идет речь, не уточняется.

Ранее о взрывах в Херсоне сообщалось 6 и 7 декабря. До этого стало известно, что в результате обстрела в городе оказались повреждены административное здание и научно-исследовательское учреждение.

Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведенного в 2022 году референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает считать регион своим. Сейчас под контролем России находится 75 процентов его территории, ВСУ удерживают правый берег, включая город Херсон.

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      Игорь Дмитров
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