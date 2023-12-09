В Херсоне повредили объект критической инфраструктуры

В Херсоне в ночь на 9 декабря был поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне в результате ночных ударов повредили объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом руководитель областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

О повреждении какого именно объекта идет речь, не уточняется.

Ранее о взрывах в Херсоне сообщалось 6 и 7 декабря. До этого стало известно, что в результате обстрела в городе оказались повреждены административное здание и научно-исследовательское учреждение.

Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведенного в 2022 году референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает считать регион своим. Сейчас под контролем России находится 75 процентов его территории, ВСУ удерживают правый берег, включая город Херсон.