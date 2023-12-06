Стало известно о сильном взрыве в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошел сильный взрыв

В подконтрольном Киеву Херсоне произошел сильный взрыв. Об этом в среду, 6 декабря, Telegram сообщило издание «РБК-Украина».

Подробности произошедшего не приводятся.

Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровской области Украины. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно о повреждении в результате удара административного здания и научно-исследовательского учреждения в Херсоне.