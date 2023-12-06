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15:04, 6 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о сильном взрыве в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошел сильный взрыв
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В подконтрольном Киеву Херсоне произошел сильный взрыв. Об этом в среду, 6 декабря, Telegram сообщило издание «РБК-Украина».

Подробности произошедшего не приводятся.

Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровской области Украины. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

До этого стало известно о повреждении в результате удара административного здания и научно-исследовательского учреждения в Херсоне.

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      Алевтина Запольская
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