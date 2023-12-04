Стало известно о повреждении административного здания в Херсоне

Глава украинской ОВА Прокудин: в Херсоне повреждено административное здание

В результате обстрелов в подконтрольном Украине Херсоне было повреждено административное здание. Об этом сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Он также отметил, что в регионе были повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. О каких конкретно объектах идет речь, чиновник не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области прозвучала серия взрывов. В регионе также была объявлена воздушная тревога.