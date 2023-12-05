Взрывы произошли в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на местные паблики.

Незадолго до этого в официальном Telegram-канале Воздушных сил Украины была объявлена ракетная опасность в Днепропетровской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В ночь на вторник 5 декабря взрывы также прогремели в подконтрольном украинским властям Херсоне. Также звуки взрывов слышали жители Винницкой области Украины.

Днем ранее стало известно, что в результате взрыва в Херсоне были повреждены административное здание и научно-исследовательское учреждение. Кроме того, в городе пострадало инженерное сооружение.