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03:41, 5 декабря 2023Бывший СССР

В Винницкой области Украины произошел взрыв

В Винницкой области Украины произошел взрыв, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Взрыв произошел в Винницкой области Украины, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Винницкой области был слышен звук взрыва», — сообщают корреспонденты телеканала.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также звучит в Хмельницкой и Тернопольской областях страны.

Ранее в ночь на вторник, 5 декабря, взрывы произошли в контролируемом киевскими властями городе Херсоне.

В понедельник, 4 декабря, взрывы произошли в Николаевской области Украины и Кривом Роге. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне были повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. Также взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины.

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      Марина Совина
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