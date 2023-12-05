В Винницкой области Украины произошел взрыв, объявлена воздушная тревога

Взрыв произошел в Винницкой области Украины, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Винницкой области был слышен звук взрыва», — сообщают корреспонденты телеканала.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога также звучит в Хмельницкой и Тернопольской областях страны.

Ранее в ночь на вторник, 5 декабря, взрывы произошли в контролируемом киевскими властями городе Херсоне.

В понедельник, 4 декабря, взрывы произошли в Николаевской области Украины и Кривом Роге. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне были повреждены научно-исследовательское учреждение и инженерное сооружение. Также взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины.