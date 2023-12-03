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04:43, 3 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Сумах

«Зеркало недели»: в Сумах слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

В городе Сума на северо-востоке Украины прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал издания «Зеркало недели».

Как уточнил источник, мониторы сообщают о взрывах в районе областного центра. Согласно данным министерства цифровой трансформации страны, в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что план по мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумах выполнен только на 8 процентов.

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      Марина Совина
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