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15:01, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Сумах признали провал плана по мобилизации в ВСУ

Глава Сумской ОВА Артюх: план по мобилизации в ВСУ в Сумах выполнен на 8 %

Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх заявил, что за последние три месяца план по мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в городе Сумы был выполнен лишь на восемь процентов, что говорит о его провале. Его слова приводит «Страна.ua».

«Вы вдумайтесь — всего восемь процентов подали военнообязанных из города Сумы. Это предприятия, учреждения, имеющие мобилизационную задачу. Не выполнили план», — признал он.

При этом во многих общинах области вообще нет учета военнообязанных — предприятия и учреждения не выполняют своих обязательств в данном вопросе, подчеркнул Артюх.

Ранее провал мобилизации военнообязанных на Украине признал секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Причиной этого он назвал увольнение президентом республики Владимиром Зеленским всех областных военкомов.

26 ноября немецкий телеканал Welt сообщил, что в ВСУ возникла проблема в виде крайнего изнеможения войск.

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      Варвара Кошечкина
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