Welt: командование ВСУ не дает бойцам отпуска, потому что боится дыр в обороне

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дает военным пауз для отдыха, так как предоставление отпуска означало бы новую волну мобилизации, сообщается в репортаже немецкого телеканала Welt.

Подчеркивается, что украинским солдатам, «сидящим в холодных окопах в грязи», не давали никаких перерывов на протяжении нескольких месяцев. В связи с этим возникла проблема в виде крайнего изнеможения войск. «В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», — отметили журналисты.

Подобная ситуация создает серьезные проблемы для украинского лидера Владимира Зеленского, так как вынуждает усилить мобилизацию в стране, что вызывает недовольство ее граждан.

Ранее американское издание Business Insider сообщило, что поставки зарубежной техники ВСУ не помогли республике улучшить ситуацию на фронте.